РФ грає за нашими правилами: Сирський про наступ ЗСУ, мобілізацію і стратегію на 2026 рік

Сили оборони України перехопили ініціативу на Олександрівському напрямку, де вже звільнили 480 кв. км території. Результати нинішнього просування підрозділів Десантно-штурмових військ уже перевершили показники минулорічної Добропільської операції.

Раніше головною проблемою був дефіцит снарядів, але зараз ключовий запит фронту — це підготовлені та навчені люди, які готові виконувати бойові завдання. Водночас ЗСУ продовжуватимуть проводити контрнаступальні дії на тих ділянках, де ворог виявляє слабкість.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський дав ексклюзивне інтерв’ю спеціальному кореспонденту та міжнародному оглядачу телеканалу ICTV Володимиру Рунцю. У ньому він розповів про наступ РФ, підходи до мобілізації в Україні та стратегію ЗСУ на 2026 рік.

Зараз дивляться

Про наступ російських військ

– З 1 березня росіяни планували розпочати широкомасштабний наступ фактично на всіх 13 основних напрямках. А перед цим ворог був вимушений змінити плани, перекинути частину сил і засобів з Покровського та Очеретинського напрямку на Олександрівський.

– Тобто я правильно розумію, що Сили оборони зараз на Олександрівському напрямку проводять наступальні дії? Наскільки вони успішні?

– Наступальну операцію. Успіх якраз полягає в звільненні території. Станом на сьогодні, це 480 кв. км. Це перевищує результати, які у нас були під час Добропільської контрнаступальної операції. Якщо ви пам’ятаєте, там за час проведення операції ми звільнили понад 430 кв. км території.

Відверто кажучи, росіяни фактично ніколи і не припиняли проведення або спроби проведення наступальних дій. Ці наступальні дії фактично перейшли з 2025 в 2026 рік. Ми пам’ятаємо ті дні перед Новим роком, коли було погіршення. Стан погоди погіршився і була дуже висока наступальна активність дій противника.

Плани російського командування в 2025 році були зірвані та не виконані. А я просто хочу нагадати про те, що вони намагалися захопити всю Донецьку, Луганську, більшу частину Дніпропетровської, Запорізьку області, створити буферні зони в Сумській і Харківській областях, розпочати дії в Миколаївській і Херсонській областях.

Тобто глобальні плани, було багато анонсів. Пам’ятаєте, скільки було анонсів навколо взяття Куп’янська. Навіть були жарти, коли показували медаль “за третє взяття Куп’янська”.

Оскільки Покровськ брали шість чи сім разів, чесно кажучи, навіть не пам’ятаю скільки разів. Я пам’ятаю, що це відбувалося з вересня 2024 року. Тоді вперше вони анонсували, що 30 вересня Покровськ буде взятий.

Але станом на сьогодні, наші захисники тримають оборону на Покровському напрямку. Тримають північні околиці Покровська та Мирнограда. Кожного дня противник намагається атакувати, атакує наші позиції, зазнає втрат, відкочується назад. Має тільки трупи та поранених, але не має успіху.

Про рішення щодо мобілізації

– Мобілізація. Ми всі знаємо, що війна – це першочергово люди. Зброю хтось має нести, використовувати, стріляти, в кінці-кінців нею знищувати ворога. Чого зараз найбільше не вистачає? Людей, техніки чи управлінських рішень системно? Держава має щось вирішити?

– Звичайно, будь-якого командира зараз запитати на фронті: якщо два роки тому це були снаряди та ракети, то зараз потрібні підготовлені люди, навчені військовослужбовці, які готові виконувати свій військовий обов’язок.

Зрозуміло, що мобілізація – це основне джерело поповнення потреб Збройних сил. І тут наша задача, щоб цей процес відбувався як можна комфортніше для тих людей, яких мобілізують до війська. Тобто, щоб не було порушень законодавства та в тих процедурах, які застосовуються під час проведення мобілізації.

– Сьогодні ви яку оцінку поставили б мобілізації в Україні за шкалою від одного до 10, наприклад?

– Знаєте, боюсь бути необ’єктивним.

– Ви маєте повне право на це.

– Я знаю, так. На рівні, напевно, шість-сім, десь так. Дуже хотілось би більше і якості підготовки, і більше отримувати мотивованих людей, які не залишають військової частини та виконують всі поставлені завдання.

Тактика та стратегія ЗСУ на 2026 рік

– Давайте поговоримо про нашу тактику та стратегію загалом. За минулий рік, якщо я правильно порахував, було три наступальні операції. За цей рік уже реалізована одна. Ви озвучили 480 кв. км – це звільнення території. Яка в нас на цей рік головна стратегічна мета? Чи ми готуємося до якогось нового грандіозного наступу? Чи можна взагалі таке анонсувати?

– Наша мета, звичайно, на цей рік – це проведення стратегічної оборонної операції з метою стримування противника, недопущення втрати території, виснаження його сил і засобів, створення умов для проведення широкомасштабних наступальних операцій, нарощування наших резервів, якісна підготовка військовослужбовців і одночасно проведення контрнаступальних та наступальних операцій на тих напрямках, де ворог слабкий.

Це потрібно з метою звільнення території, а головне – утримання оперативної і стратегічної ініціативи, тому що наразі ворог грає за нашими правилами. Тобто він вимушений підлаштовуватися та зосереджувати свої зусилля там, де ми наступаємо.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.