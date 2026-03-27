У ніч на 27 березня Сили оборони України уразили російський радіолокаційний комплекс Валдай у районі населеного пункту Гвардійське, що в окупованому Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Радіолокаційний комплекс Валдай здатен виявляти та протидіяти малим безпілотникам.

Також у Євпаторії уражено наземну станцію управління БпЛА Форпост.

У районі Ольгинки, що на тимчасово окупованій території Донецької області, Сили оборони вдарили по командному пункту росіян. Також уражено ворожий склад боєприпасів в районі Мангуша, що також на окупованій частині Донецької області.

У Генштабі повідомили, що ЗСУ уразили склади матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (окупована частина Донеччини) та Новоселівки (окупована частина Запорізької області).

Також завдано удару по району зосередження російських військових у районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області.

У ніч на 25 березня під час операції Сил оборони України в Ленінградській області уражено російський патрульний криголам Пурга.

26 березня на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини були уражені ЗРК Тор-М1 та склади боєприпасів росіян.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1493-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

