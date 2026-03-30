РФ играет по нашим правилам: Сырский о наступлении ВСУ, мобилизации и стратегии на 2026 год

Силы обороны Украины перехватили инициативу на Александровском направлении, где уже освободили 480 кв. км территории. Результаты нынешнего продвижения подразделений Десантно-штурмовых войск уже превзошли показатели прошлогодней Добропольской операции.

Ранее главной проблемой был дефицит снарядов, но сейчас ключевой запрос фронта — это подготовленные и обученные люди, готовые выполнять боевые задачи. В то же время ВСУ будут продолжать проводить контрнаступательные действия на тех участках, где враг проявляет слабость.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал эксклюзивное интервью специальному корреспонденту и международному обозревателю телеканала ICTV Владимиру Рунцу. В нем он рассказал о наступлении РФ, подходах к мобилизации в Украине и стратегии ВСУ на 2026 год.

О наступлении российских войск

– С 1 марта россияне планировали начать широкомасштабное наступление фактически на всех 13 основных направлениях. А перед этим враг был вынужден изменить планы, перебросить часть сил и средств с Покровского и Очеретинского направления на Александровское.

– То есть я правильно понимаю, что Силы обороны сейчас на Александровском направлении ведут наступательные действия? Насколько они успешны?

– Наступательную операцию. Успех как раз заключается в освобождении территории. По состоянию на сегодня, это 480 кв. км. Это превышает результаты, которые у нас были во время Добропольской контрнаступательной операции. Если вы помните, там за время проведения операции мы освободили более 430 кв. км территории.

Откровенно говоря, россияне фактически никогда и не прекращали проведение или попытки проведения наступательных действий. Эти наступательные действия фактически перешли из 2025 в 2026 год. Мы помним те дни перед Новым годом, когда ситуация ухудшилась. Погодные условия ухудшились и была очень высокая наступательная активность действий противника.

Планы российского командования в 2025 году были сорваны и не выполнены. А я просто хочу напомнить о том, что они пытались захватить всю Донецкую, Луганскую, большую часть Днепропетровской, Запорожскую области, создать буферные зоны в Сумской и Харьковской областях, начать действия в Николаевской и Херсонской областях.

То есть глобальные планы, было много анонсов. Помните, сколько было анонсов вокруг взятия Купянска. Даже были шутки, когда показывали медаль “за третье взятие Купянска”.

Поскольку Покровск брали шесть или семь раз, честно говоря, даже не помню, сколько раз. Я помню, что это происходило с сентября 2024 года. Тогда впервые они анонсировали, что 30 сентября Покровск будет взят.

Но по состоянию на сегодня, наши защитники удерживают оборону на Покровском направлении. Удерживают северные окраины Покровска и Мирнограда. Каждый день противник пытается атаковать, атакует наши позиции, несет потери, откатывается назад. У него есть только трупы и раненые, но нет успеха.

О решениях по мобилизации

– Мобилизация. Мы все знаем, что война – это в первую очередь люди. Оружие кто-то должен нести, использовать, стрелять, в конце концов уничтожать им врага. Чего сейчас больше всего не хватает? Людей, техники или системных управленческих решений? Государство должно что-то решить?

– Конечно, любого командира сейчас спросите на фронте: если два года назад это были снаряды и ракеты, то сейчас нужны подготовленные люди, обученные военнослужащие, готовые выполнять свой воинский долг.

Понятно, что мобилизация — это основной источник пополнения Вооруженных сил. И здесь наша задача — сделать так, чтобы этот процесс проходил как можно комфортнее для тех людей, которых мобилизуют в войска. То есть чтобы не было нарушений законодательства и в тех процедурах, которые применяются во время проведения мобилизации.

– Сегодня какую оценку вы поставили бы мобилизации в Украине по шкале от одного до 10, например?

– Знаете, боюсь быть необъективным.

– Вы имеете полное право на это.

– Я знаю, да. На уровне, наверное, шесть-семь, где-то так. Очень хотелось бы больше и качества подготовки и больше получать мотивированных людей, которые не покидают воинскую часть и выполняют все поставленные задачи.

Тактика и стратегия ВСУ на 2026 год

– Давайте поговорим о нашей тактике и стратегии в целом. За прошлый год, если я правильно посчитал, было три наступательные операции. За этот год уже реализована одна. Вы озвучили 480 кв. км – это освобождение территории. Какая у нас на этот год главная стратегическая цель? Готовимся ли мы к какому-то новому грандиозному наступлению? Можно ли вообще такое анонсировать?

– Наша цель, конечно, на этот год – проведение стратегической оборонительной операции с целью сдерживания противника, недопущения потери территории, истощения его сил и средств, создания условий для проведения широкомасштабных наступательных операций, наращивания наших резервов, качественной подготовки военнослужащих и одновременно проведения контрнаступательных и наступательных операций на тех направлениях, где враг слаб.

Это необходимо с целью освобождения территории, а главное – удержания оперативной и стратегической инициативы, потому что сейчас враг играет по нашим правилам. То есть он вынужден подстраиваться и сосредотачивать свои усилия там, где мы наступаем.

