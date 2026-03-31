Національне антикорупційне бюро ініціює екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча у справі Мідас.

НАБУ направило генпрокурору документи на екстрадицію Міндіча

В інтерв’ю YouTube-каналу Є питання головний детектив у справі Олександр Абакумов повідомив, що в Офіс генерального прокурора були направлені всі матеріали для екстрадиції фігуранта справи Мідас Тимура Міндіча.

Абакумов зауважив, що Офіс генпрокурора досі не підписав клопотання, хоча документи там вже два тижні. Детектив зазначив, що НАБУ розраховує на підписання вже найближчим часом.

Dін пояснив, що Ізраїль є складною для екстрадиції країною, тож для того щоб екстрадувати людину, їм потрібно передати фактично матеріали всього кримінального провадження.

– Ми підготували і переклали їхньою мовою великий обсяг доказів, щоб підтвердити, що наша підозра обґрунтована, – сказав Абакумов.

Нагадаємо, що український бізнесмен Тимур Міндіч наразі перебуває у розшуку. Його пов’язують із масштабним корупційним скандалом у сфері енергетики (так званий Міндічгейт або операція Мідас).

У листопаді 2025 року, за кілька годин до обшуків, Міндіч виїхав з України. Відомо, що він перебуває в Ізраїлі.

