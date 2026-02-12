У Києві викрито агентів ФСБ, які збирали дані про дислокацію Сил оборони України.

У столиці затримали двох агентів ФСБ

Як пишуть СБУ та Офіс генпрокурора, було викрито двох агентів Кремля, які збирали і передавали інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони для подальших ударів РФ.

– За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора в Києві співробітники СБУ затримали двох агентів РФ. Їхнім завданням були збір і передання інформації про місця розташування підрозділів Сил оборони для подальших ударів РФ, – йдеться у повідомленні.

Крім того, вони намагалися встановити наявність на українських аеродромах бойових літаків і вертольотів та зафіксувати їхній технічний стан.

Зараз дивляться

Встановлено, що агентами виявилися двоє місцевих наркозалежних. Вони потрапили у поле зору спецслужб РФ, коли шукали “легкий заробіток” у тематичних Telegram-каналах. За обіцянку швидких виплат вони їздили регіоном, фіксували режимні об’єкти на смартфони, обходили периметри потенційних “цілей” та робили фото і відео під виглядом телефонних розмов.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану). За клопотанням прокуратури, суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права застави.

Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.