ЄС все ще працює над ухваленням 20-го пакета санкцій проти РФ та наданням 90 млрд євро позики для України, заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Каллас про кредит для України €90 млрд та 20-й пакет санкцій проти РФ

Висока представниця Євросоюзу під час спілкування з журналістами в Бучі 31 березня зазначила, що поки не може повідомити “гарних новин” з цього приводу.

– Так, у нас є деякі перешкоди на шляху щодо 20-го санкційного пакета, а також щодо виплати позики. Робота над їхнім подоланням триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити гарних новин. Ми все ще працюємо і сподіваємося, що отримаємо це рішення на наступній Європейській раді, – сказала голова європейської дипломатії.

Варто зазначити, що ЄС сподівався запровадити 20-й пакет санкцій проти РФ ще в день четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Проте, його ветує Угорщина, а до неї приєдналась й Словаччина.

Кредит ЄС для України на 90 млрд євро блокує уряд Угорщини, який вимагає від Києва відновити транзит нафти трубопроводом Дружба, що зупинився після пошкодження російським обстрілом.

Нагадаємо, що 31 березня спікери парламентів і міністри закордонних справ країн-членів ЄС прибули до України на Бучанський саміт та відвідали Бучу в річницю звільнення міста від окупації РФ.

Джерело : Суспільне

