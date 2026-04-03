Де освятити паски на Великдень 2026 у Миколаєві: перелік церков і соборів
У 2026 році Великдень у Миколаєві проходитиме в умовах воєнного стану, але традиція освячення пасок у храмах залишається однією з найважливіших для містян.
Святкування залежить від конфесії: православні та греко-католики відзначатимуть 12 квітня 2026 року, римо-католики — 5 квітня. Освячення пасок відбувається після богослужінь біля храмів або на їх території.
Де в Миколаєві можна освятити паски у 2026 році
У Миколаєві оприлюднили орієнтовний розклад великодніх богослужінь у головних храмах міста. Святкові служби відбудуться у римо-католицькому костелі, євангелічно-лютеранській кірсі та православних соборах. Про графік проведення Суспільному повідомили представники релігійних громад міста.
Де освятити паски на Великдень 2026 у Миколаєві православним:
- Кафедральний собор Касперівської ікони Божої Матері, Садова, 12
- Свято-Микільський собор, вулиця Олексія Вадатурського, 4
- Собор Різдва Пресвятої Богородиці, вулиця Героїв Рятувальників, 10
- Храм Святого Духа, Академіка Рильського, 66
У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері повідомили, що освячення пасок розпочнеться вже о 05:00 ранку 12 квітня. Пізніше того ж дня, о 16:00, запланована вечірня великодня служба.
Наразі не всі храми Миколаєва оприлюднили детальні графіки великодніх богослужінь. Частина парафій публікує розклад ближче до свят.
Тому вірянам радять заздалегідь уточнювати інформацію безпосередньо у своїх церквах, телефоном або на офіційних сторінках громад.
О котрій та де в Миколаєві можна освятити паски греко-католикам
Греко-католицька громада освячуватиме кошики одразу після літургії без тривалого очікування.
Освятити кошики можна 12 квітня у Парафії Покрови Пресвятої Богородиці, за адресою вул. Архітектора Старова в береговій зоні р. Інгул. Про це у коментарі Фактам ICTV повідомили представники УГКЦ. Наразі розкладу ще немає. Також Парафія УГКЦ запрошує на освячення верби 5 квітня об 11:00.
Де на Великдень освятити паски в Миколаєві римо-католикам
У костелі святого Йосипа (вул. Адміральська, 24) великодній цикл богослужінь стартує заздалегідь — 3 квітня.
Як зазначає отець Дмитро Суспільному, у цей день о 18:00 відбудеться літургія Страстей Господніх. Служба триватиме приблизно годину або трохи довше.
У Велику суботу, 4 квітня, о 18:00 заплановано урочисту пасхальну літургію, яка триватиме близько 2,5 години. А вже 5 квітня о 08:00 перед основною недільною службою відбудеться традиційна резурекційна процесія.
Священник зазначає, що віряни пройдуть навколо храму з піснеспівами, радісно проголошуючи Алілуя як символ Воскресіння Христового.
Євангелічно-лютеранська кірха
У Миколаєві в кірсі Христа Спасителя (євангелічно-лютеранська церква) великоднє богослужіння заплановане на 5 квітня о 10:00.
Служба проходитиме у святковій атмосфері з читанням Святого Письма та спільною молитвою громади.
О котрій та де в Миколаєві можна освятити паски
У більшості храмів освячення проходить зранку у Великдень. У великих соборах процес може тривати кілька годин поспіль.
Через воєнний стан та можливі повітряні тривоги графіки можуть змінюватися, тому вірян закликають враховувати безпекові умови.