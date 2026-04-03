У 2026 році Великдень у Миколаєві проходитиме в умовах воєнного стану, але традиція освячення пасок у храмах залишається однією з найважливіших для містян.

Святкування залежить від конфесії: православні та греко-католики відзначатимуть 12 квітня 2026 року, римо-католики — 5 квітня. Освячення пасок відбувається після богослужінь біля храмів або на їх території.

Де в Миколаєві можна освятити паски у 2026 році

У Миколаєві оприлюднили орієнтовний розклад великодніх богослужінь у головних храмах міста. Святкові служби відбудуться у римо-католицькому костелі, євангелічно-лютеранській кірсі та православних соборах. Про графік проведення Суспільному повідомили представники релігійних громад міста.

Де освятити паски на Великдень 2026 у Миколаєві православним:

  • Кафедральний собор Касперівської ікони Божої Матері, Садова, 12
  • Свято-Микільський собор, вулиця Олексія Вадатурського, 4
  • Собор Різдва Пресвятої Богородиці, вулиця Героїв Рятувальників, 10
  • Храм Святого Духа, Академіка Рильського, 66

У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері повідомили, що освячення пасок розпочнеться вже о 05:00 ранку 12 квітня. Пізніше того ж дня, о 16:00, запланована вечірня великодня служба.

Наразі не всі храми Миколаєва оприлюднили детальні графіки великодніх богослужінь. Частина парафій публікує розклад ближче до свят.

Тому вірянам радять заздалегідь уточнювати інформацію безпосередньо у своїх церквах, телефоном або на офіційних сторінках громад.

О котрій та де в Миколаєві можна освятити паски греко-католикам

Греко-католицька громада освячуватиме кошики одразу після літургії без тривалого очікування.

Освятити кошики можна 12 квітня у Парафії Покрови Пресвятої Богородиці, за адресою  вул. Архітектора Старова в береговій зоні р. Інгул. Про це у коментарі Фактам ICTV повідомили представники УГКЦ. Наразі розкладу ще немає. Також Парафія УГКЦ запрошує на освячення верби 5 квітня об 11:00.

Де на Великдень освятити паски в Миколаєві римо-католикам

У костелі святого Йосипа (вул. Адміральська, 24) великодній цикл богослужінь стартує заздалегідь — 3 квітня.

Як зазначає отець Дмитро Суспільному, у цей день о 18:00 відбудеться літургія Страстей Господніх. Служба триватиме приблизно годину або трохи довше.

У Велику суботу, 4 квітня, о 18:00 заплановано урочисту пасхальну літургію, яка триватиме близько 2,5 години. А вже 5 квітня о 08:00 перед основною недільною службою відбудеться традиційна резурекційна процесія.

Священник зазначає, що віряни пройдуть навколо храму з піснеспівами, радісно проголошуючи Алілуя як символ Воскресіння Христового.

Євангелічно-лютеранська кірха

У Миколаєві в кірсі Христа Спасителя (євангелічно-лютеранська церква) великоднє богослужіння заплановане на 5 квітня о 10:00.

Служба проходитиме у святковій атмосфері з читанням Святого Письма та спільною молитвою громади.

О котрій та де в Миколаєві можна освятити паски

У більшості храмів освячення проходить зранку у Великдень. У великих соборах процес може тривати кілька годин поспіль.

Через воєнний стан та можливі повітряні тривоги графіки можуть змінюватися, тому вірян закликають враховувати безпекові умови.

Читайте також
Де освятити паски на Великдень 2026 в Одесі: головні собори та центральні локації
де освятити паски на Великдень 2026 в Одесі

