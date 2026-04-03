Погодинні відключення електропостачання не планують застосовувати у суботу, 4 квітня.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Відключення світла 4 квітня в Україні не плануються

За даними Укренерго, завтра не планується обмеження електропостачання як для побутових споживачів, так і для промисловості.

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Проте у компанії закликають громадян обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Вранці в Укренерго повідомляли про знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях внаслідок атак дронами та артилерійських удара Росії по українських енергооб’єктах.

Крім цього, зранку повністю або часткового були знеструмлені чотири населені пункти у Полтавській області через несприятливі погодні умови. Ремонтні бригади обленерго здійснювали аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас протягом дня у Києві та низці регіонів діяли аварійні відключення електропостачання через наслідки російської масованої атаки по Україні.

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