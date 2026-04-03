Графіки на 4 квітня: чи вимикатимуть світло у суботу
- У суботу, 4 квітня, в Україні не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії.
- Водночас споживачів просять громадян ощадливо використовувати електрику з 18:00 до 22:00.
Погодинні відключення електропостачання не планують застосовувати у суботу, 4 квітня.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Відключення світла 4 квітня в Україні не плануються
За даними Укренерго, завтра не планується обмеження електропостачання як для побутових споживачів, так і для промисловості.
Проте у компанії закликають громадян обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.
Вранці в Укренерго повідомляли про знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях внаслідок атак дронами та артилерійських удара Росії по українських енергооб’єктах.
Крім цього, зранку повністю або часткового були знеструмлені чотири населені пункти у Полтавській області через несприятливі погодні умови. Ремонтні бригади обленерго здійснювали аварійно-відновлювальні роботи.
Водночас протягом дня у Києві та низці регіонів діяли аварійні відключення електропостачання через наслідки російської масованої атаки по Україні.