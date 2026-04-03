У Києві приватні перевізники змінять вартість транспортування евакуйованих автомобілів через підвищення цін на пальне.

З 15 квітня мінімальна вартість транспортування тимчасово затриманого транспортного засобу становитиме 1 680 грн.

Про це повідомили в КМДА.

Як зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов, тариф на такі послуги не регулюється державою, його встановлюють безпосередньо компанії, які здійснюють транспортування.

– Новий тариф роботи приватних операторів буде тотожним розміру плати за транспортування ТЗ повною масою до 2 тис. кг, якщо евакуацію виконує Нацполіція, – йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що евакуацію насамперед застосовують у випадках, коли неправильно припарковані автомобілі перешкоджають руху громадського транспорту, спецслужб або блокують виїзди з дворів.

Там наголосили, що це винятковий захід, який спрямований на безпеку дорожнього руху.

Нагадаємо, у 2025 році інспекція з паркування міста Києва зафіксувала майже 400 тис. випадків порушення правил зупинки, стоянки та паркування.

У середньому на кожні вісім автомобілів, щодо яких застосовували заходи реагування, евакуювали лише один.

