Шмигаль про атаки на енергетику: Україна вже відновила 85% потужності ТЕС та 66% — ГЕС
Відновлення енергосистеми під час опалювального сезону
Як повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль у Telegram, “під час опалювального сезону ворог пошкодив більше 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
За його словами, українські енергетики відновили понад 4 ГВт потужності.
– Відновили після російських атак 85% доступної потужності ТЕС та 66% доступної потужності ГЕС та ГАЕС, – повідомив він.
Шмигаль зазначив, що вдалося відремонтовувати трансформаторне обладнання системи передачі, загальна потужність якого становить близько 30% всієї трансформаторної потужності енергосистеми Латвії.
До того ж, у 2025 році були виконані планові ремонти сумарною потужністю 11,8 ГВт, що дозволило успішно пройти цей опалювальний сезон.
– Продовжуємо розвивати розподілену генерацію. Загальний приріст встановленої потужності за 2025 рік склав 642,77 МВт. Встановили нових установок для зберігання енергії на 508 МВт, – додав перший віцепрем’єр.
За його словами, це у 254 рази більше, ніж в опалювальному сезоні 2024-2025 років.