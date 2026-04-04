Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували понад 1100 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження живої сили та техніки противника.

Втрати ворога у війні на 4 квітня 2026

особового складу – близько 1 302 370 (+1 110) осіб,

танків – 11 835 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 24 344 (+4) од.,

артилерійських систем – 39 378 (+85) од.,

РСЗВ – 1 716 (+3) од.,

засобів ППО – 1 338 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 217 016 (+2 387) од.,

крилатих ракет – 4 517 (+26) од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 87 149 (+199) од.,

спеціальної техніки – 4 109 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 501-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Генштаб/бригада Чорний лис

Джерело : Генштаб ЗСУ

