Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.
Втрати ворога на 4 квітня: ЗСУ знищили 1110 окупантів та майже 100 одиниць важкої техніки
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували понад 1100 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження живої сили та техніки противника.
Зараз дивляться
Втрати ворога у війні на 4 квітня 2026
- особового складу – близько 1 302 370 (+1 110) осіб,
- танків – 11 835 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 24 344 (+4) од.,
- артилерійських систем – 39 378 (+85) од.,
- РСЗВ – 1 716 (+3) од.,
- засобів ППО – 1 338 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 217 016 (+2 387) од.,
- крилатих ракет – 4 517 (+26) од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 87 149 (+199) од.,
- спеціальної техніки – 4 109 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 501-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Генштаб/бригада Чорний лис
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.