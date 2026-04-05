Переговори Зеленського та Ахмеда аш-Шараа

Під час свого візиту у Дамаск Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, про що голова нашої держави повідомив у Telegram.

Сторони під час перемовин домовились працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку суспільствам України та Сирії. Також Зеленський та Ахмед аш-Шараа обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого.

– Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей, – додав голова держави.

Також сторони торкнулися ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні.

– Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались, – додав Володимир Зеленський.

Згодом голова нашої держави проінформував, що також відбулась тристороння розмова – Україна, Сирія, Туреччина.

– Важливий день перемовин у Дамаску – сьогодні був і двосторонній формат із Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, і перемовини за участю наших команд, і була тристороння розмова – Україна, Сирія, Туреччина. Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки, – повідомив президент.

За його словами сторони обговорили все – від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між країнами.

– Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський перебуває сьогодні з візитом у Дамаску. Голова нашої держави зауважував, що продовжується активна українська дипломатія заради реальної безпеки та економічної взаємодії.

Він повідомляв, що попереду мають відбутися важливі зустрічі за кількома змістовними форматами.

