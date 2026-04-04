Зеленський та Ердоган обговорили безпекове співробітництво
- Володимир Зеленський зустрівся з Реджепом Ердоганом у Стамбулі.
- Лідери домовилися про співробітництво у сфері безпеки та спільні проєкти з розвитку газової інфраструктури.
У суботу, 4 квітня, президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі.
Лідери обговорили двосторонні відносини між країнами, питання безпекового співробітництва, а також ситуацію у Європі та на Близькому Сході.
Зустріч Зеленського та Ердогана: що відомо
– Важливо, щоб спільні й скоординовані дії посилювали захист життя та дозволяли дати більше безпеки народам у кожній частині світу, – написав Зеленський у Telegram.
За словами президента, під час переговорів домовилися про нові кроки у сфері безпеки.
– Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід. Принципова політична готовність працювати разом є, і наші команди найближчими днями фіналізують деталі, – зазначив він.
Президент України додав, що сторони обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів із розвитку газової інфраструктури та можливості спільної розробки газових родовищ.
Нагадаємо, 4 квітня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Туреччини.
Глава держави анонсував важливі зустрічі, зокрема, перемовини із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
– Працюємо, щоб посилити наше партнерство заради реального захисту життя людей та наближення стабільності й гарантування безпеки в нашій Європі, а також на Близькому Сході. Спільні зусилля завжди дають найкращі результати, – наголосив глава держави.