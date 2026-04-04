У суботу, 4 квітня, президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі.

Лідери обговорили двосторонні відносини між країнами, питання безпекового співробітництва, а також ситуацію у Європі та на Близькому Сході.

Зустріч Зеленського та Ердогана: що відомо

– Важливо, щоб спільні й скоординовані дії посилювали захист життя та дозволяли дати більше безпеки народам у кожній частині світу, – написав Зеленський у Telegram.

За словами президента, під час переговорів домовилися про нові кроки у сфері безпеки.

– Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід. Принципова політична готовність працювати разом є, і наші команди найближчими днями фіналізують деталі, – зазначив він.

Президент України додав, що сторони обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів із розвитку газової інфраструктури та можливості спільної розробки газових родовищ.

Глава держави анонсував важливі зустрічі, зокрема, перемовини із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

– Працюємо, щоб посилити наше партнерство заради реального захисту життя людей та наближення стабільності й гарантування безпеки в нашій Європі, а також на Близькому Сході. Спільні зусилля завжди дають найкращі результати, – наголосив глава держави.

Пов'язані теми:

