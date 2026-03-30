У понеділок, 30 березня, Єврокомісія схвалила робочу програму на €1,5 млрд в рамках Європейської програми оборонної промисловості (EDIP). Цей інструмент передбачає, зокрема, інтеграцію оборонної промисловості України в оборонно-промисловий комплекс ЄС.

Про це сказано у повідомленні, опублікованому на сайті Єврокомісії.

Інтеграція України в ОПК ЄС: що відомо

Зазначається, що EDIP має вирішити нагальні проблеми європейської оборони та безпеки шляхом нарощування виробничих потужностей, посилення співпраці з Україною, зміцнення спільних європейських закупівель та розвитку європейських оборонних проєктів, що становлять спільний інтерес, що є значним кроком у зусиллях ЄС щодо зміцнення безпеки Європи.

Зараз дивляться

– Тепер держави-члени ЄС, Норвегія і, вперше в рамках оборонно-промислової програми ЄС, Україна та їхні галузі можуть скористатися можливостями фінансування для посилення оборонної співпраці та нарощування виробництва, – сказав єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

Єврокомісія повідомляє, що понад €700 млн у межах програми EDIP спрямують на нарощування виробництва ключових елементів оборонної промисловості ЄС. Йдеться, зокрема, про системи протидії безпілотникам, ракети та боєприпаси — критично важливі напрямки для посилення обороноздатності Європи та України.

Із цієї суми €260 млн передбачено в рамках Інструменту підтримки України (USI). Кошти підуть на відновлення та модернізацію оборонної технологічної і промислової бази України (DTIB). Фінансування спрямують на спільні проєкти з європейськими партнерами, які дозволять збільшити виробничі потужності як в Україні, так і в країнах ЄС.

Окремо €325 млн отримає напрям європейських оборонних проєктів спільного інтересу (EDPCI). Ці кошти використають для запуску та реалізації масштабних спільних промислових ініціатив, відкритих не лише для держав-членів ЄС, а й для України та Норвегії.

Ще €240 млн передбачено на спільні закупівлі оборонної продукції. Йдеться про фінансування придбання систем протидії дронам, протиповітряної та протиракетної оборони, а також наземних і морських бойових систем. Участь у програмі зможуть брати консорціуми держав ЄС і Норвегії, при цьому максимальний розмір гранту на один проєкт становитиме до €20 млн.

Підтримку також отримають оборонні стартапи, малі та середні підприємства і компанії середньої капіталізації. На ці цілі передбачено €100 млн через фонд FAST, який спрямований на зміцнення та трансформацію ланцюгів постачання в оборонній сфері.

Додатково €35,3 млн виділять у межах ініціативи BraveTech — програми оборонних інновацій ЄС. Вона підтримає українські та європейські компанії, зокрема стартапи й МСП, які працюють над рішеннями для потреб Збройних сил України та підвищення конкурентоспроможності оборонної промисловості Європи.

Перший раунд конкурсів у межах EDIP стартує 31 березня 2026 року на Порталі фінансування та тендерів ЄС.

Нагадаємо, про те, що Україна стане повноцінною частиною нової європейської оборонної архітектури в рамках програми EDIP (European Defence Industry Programme), стало відомо у листопаді 2025 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.