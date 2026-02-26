Кабмін виділив на проведення робіт з убезпечення конфайнменту Чорнобильської АЕС понад 1,6 млрд грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє Міненерго України.

Убезпечення ЧАЕС: що відомо

Зазначається, що гроші спрямують, в тому числі, на подолання наслідків російської терористичної атаки щодо укриття станції.

Зараз дивляться

– Попри складні умови воєнного часу, Україна продовжить роботи з підтримки в безпечному стані трьох енергоблоків ЧАЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива й сховищ радіоактивних відходів, – йдеться у повідомленні.

Однак Міненерго наголошує, що усунення глобальних ризиків можливе лише за умови припинення атак РФ на українські ядерні об’єкти.

Там закликали до чіткої реакції світу на такі теракти, зокрема – у вигляді обмеження прав держави-агресора в структурі МАГАТЕ.

Нагадаємо, у січні Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання через масштабну військову активність, що також призвело до пошкодження ліній електропередач на інших станціях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.