Уночі проти 14 березня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України уразили два російські військові судна Славянин та Авангард, що використовувалися для перевезення техніки та боєприпасів через Керченську переправу.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Ураження російських суден Славянин та Авангард: що відомо

За даними Головного управління розвідки, уночі з 13 на 14 березня бійці Департаменту активних дій ГУР провели операцію, внаслідок якої вивели з ладу залізничний пором Славянин та пошкодили судно Авангард.

— Ці судна були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці агресора – йдеться, зокрема, про транспортування зброї, військової техніки, боєприпасів, – розповіли в розвідці.

Крім того, спецпризначенці воєнної розвідки спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту Кавказ у Краснодарскому краї, який Росія експлуатує для ведення війни проти України.

Нагадаємо, українські війська уразили аеродром Майкоп у Республіці Адигея на території Росії та основний виробничий корпус під час атаки на завод Кремній Ел у Брянську.

Крім того, під час спільної операції СБУ та Сил оборони в порту Новоросійськ уночі 2 березня було уражено російський тральщик Валентин Пикуль та пошкоджено два протичовнові кораблі. Тоді постраждали 14 російських моряків та 3 загинули.

2 березня ЗСУ також уразили два кораблі Чорноморського флоту Росії. Серед них – російські фрегати Адмірал Ессен та Адмірал Макаров. У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що такі удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу Росії триватимуть до повного припинення збройної агресії проти України.

Фото: ГУР МО України

