Українська сторона повернула додому тіла 1 тис. військовослужбовців, які віддали життя за свободу та незалежність держави.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повернення тіл загиблих українських військових

– Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, за результатами яких в Україну повернуто тіла (останки) 1 тис. загиблих осіб. За твердженням російської сторони, повернуті тіла належать українським військовослужбовцям, – йдеться у повідомленні.

Як стверджують в Координаційному штабі, слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами системи Міністерства внутрішніх справ України проведуть всі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб.

Після встановлення осіб загиблих тіла планують передати родинам для гідного поховання, зазначають в Коордштабі.

Зазначається, що репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Крім цього, у Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окремо Коордштаб подякував особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Пов'язані теми:

