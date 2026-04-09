Контррозвідка СБУ запобігла теракту у Хмельницькому та затримала агента ФСБ, який готував підрив саморобної вибухівки в місці перебування українських військових.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

СБУ запобігла теракту у Хмельницькому: що відомо

За даними слідства, вибух мав статися в людному місці, де перебувають військовослужбовці.

Зараз дивляться

Щоб збільшити кількість жертв, зловмисник планував додатково викликати правоохоронців, здійснивши анонімний дзвінок на лінію 102.

Вибухівку мали активувати дистанційно саме в момент прибуття поліції на місце.

СБУ вдалося зірвати ці плани на етапі підготовки — агента затримали на гарячому, коли він проводив дорозвідку на локації для майбутнього теракту у Хмельницькому.

За інформацією правоохоронців, виконавцем був місцевий наркозалежний, якого завербували російські спецслужби. Він потрапив у поле зору ФБ під час пошуку грошей у Telegram-каналах.

Після вербування чоловік отримав детальні інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою з підручних матеріалів.

Паралельно він обстежував місто, визначаючи місця найбільшого скупчення українських військових. Зловмисник фіксував координати на картах, робив фото об’єктів та передавав ці дані кураторам з РФ.

Крім цього, він підшуковував місця для закладання вибухівки.

Під час обшуків у затриманого вилучили готовий саморобний вибуховий пристрій та мобільний телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Схожий сценарій із використанням вибухівки та викликом правоохоронців уже реалізовували у Львові наприкінці лютого.

Тоді, 22 лютого, близько 00:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про нібито проникнення до магазину на вулиці Данилишина.

Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції на місці прогримів вибух. Коли на виклик приїхав другий екіпаж, стався ще один підрив.

Унаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще близько 25 людей дістали поранення, серед них — правоохоронці. Також були пошкоджені службові автомобілі та цивільний транспорт.

Правоохоронці встановили, що вибухи були заздалегідь сплановані та спрямовані саме на ураження поліцейських, які прибувають на виклик.

Згодом СБУ та поліція затримали підозрювану у підготовці та реалізації теракту. Їй повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

Вже за кілька днів, 28 лютого, у Львові виявили ще одну потенційну загрозу — замасковану бойову гранату біля контейнерного майданчика у дворі на вулиці Володимира Великого.

Підозрілий предмет помітила двірничка, після чого територію оперативно обгородили та викликали вибухотехніків. Фахівці підтвердили, що це була справжня бойова граната, яку знешкодили на місці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.