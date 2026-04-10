У ніч проти 10 квітня російські війська продовжили атаки на українські регіони — під ударом опинилися Одещина та Сумщина. Зокрема, вибухи пролунали в Конотопі, де зафіксували рух ворожих безпілотників.

Водночас президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо можливого великоднього перемир’я, а на Рівненщині тривають пошуки зниклої дитини.

На міжнародній арені активізувалися переговори та нові дипломатичні контакти.

Атака на Одесу

Російські безпілотники впродовж всієї ночі атакували Одесу.

За словами очільник Одеської МВА Сергія Лисака та очільника ОВА Олега Кіпера, повітряна тривога тривала майже безперервно, однак завдяки роботі Сил оборони вдалося уникнути ураження житлових кварталів.

Водночас під удар потрапили об’єкти енергетичної та портової інфраструктури. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Атака на Конотоп

У ніч проти 10 квітня російські війська атакували Конотоп на Сумщині ударними безпілотниками.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів у напрямку області. Згодом у місті пролунали вибухи.

Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється.

Даних про постраждалих чи руйнування поки що не надходило.

Великоднє перемир’я: заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна діятиме дзеркально у відповідь на ініціативу Росії щодо припинення вогню на Великдень.

За його словами, українська сторона неодноразово пропонувала перемир’я на період свят.

Водночас він наголосив, що ключовим є не сама заява, а реальні дії, які можуть забезпечити людям безпечне святкування без загроз обстрілів.

Глава держави також зауважив, що у Росії є можливість продовжити припинення вогню і після Великодня, якщо вона справді зацікавлена у зменшенні ескалації.

Пошуки дитини на Рівненщині

У Рівненській області п’яту добу триває масштабна операція з пошуку зниклого 4-річного хлопчика.

За інформацією Національної поліції України, дитина зникла під час прогулянки разом із молодшим братом. Згодом тіло дворічного хлопчика знайшли у водоймі.

До пошуків залучені десятки фахівців — рятувальники, водолази, кінологи, прикордонники та місцеві жителі. Територію обстежують як на суші, так і з повітря за допомогою дронів.

Операцію ускладнюють складні погодні умови — сильний вітер і дощ. Попри перевірку великих площ і сотень домогосподарств, результатів наразі немає.

Підготовка до зими в Україні

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск масштабної підготовки до наступного опалювального сезону.

Йдеться про реалізацію 26 проєктів у 10 громадах, які мають забезпечити стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення навіть в умовах можливих атак.

Серед ключових заходів — резервування критичних вузлів, модернізація мереж і встановлення додаткового обладнання. На ці потреби передбачено 12,7 млрд грн.

Окремо уряд уже виділив понад 22 млрд грн на захист сотень об’єктів критичної інфраструктури по всій країні.

Переговори РФ і США

Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв перебуває у США, де проводить зустрічі з представниками адміністрації Дональд Трамп.

За даними Reuters, сторони обговорюють можливі параметри мирної угоди щодо України, а також питання економічної співпраці.

Окрему увагу приділяють темі санкцій на російську нафту, рішення щодо яких США мають ухвалити найближчим часом.

Ізраїль і Ліван: новий етап переговорів

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив про готовність до прямих переговорів із Ліваном.

Це відбувається на тлі ескалації в регіоні, яка вже призвела до значних людських втрат і ускладнила ситуацію довкола перемир’я між США та Іраном.

Очікується, що переговори можуть розпочатися найближчим часом і стосуватимуться, зокрема, безпекових питань та роззброєння угруповання Хезболла.

США можуть скоротити війська в Європі

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість скорочення американської військової присутності в Європі.

За інформацією Reuters, причиною стали розбіжності з союзниками по НАТО, зокрема через їхню позицію щодо ситуації навколо Ормузької протоки.

Наразі в Європі перебуває понад 80 тис.американських військових.

Остаточного рішення щодо виведення американських військ з Європи поки немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 507-му добу.

