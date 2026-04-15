Втрати ворога на 15 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 010 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 512-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,313 млн.

  • особового складу – близько 1 313 970 (+1 010);
  • танків – 11 864 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 390 (+1);
  • артилерійських систем – 40 003 (+50);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 736 (+4);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 346;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • безпілотників оперативно–тактичного рівня – 239 241 (+1 388);
  • крилатих ракет – 4 517;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 89 553 (+253);
  • спеціальної техніки – 4 125 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 512-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Спецтрибунал для РФ: країни досягли необхідного мінімуму для запуску
Андрій Сибіга

Джерело: Генштаб ЗСУ

