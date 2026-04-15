Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 15 квітня: ЗСУ ліквідували 1 010 окупантів та 50 артсистем
Втрати ворога на 15 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 010 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 512-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,313 млн.
Втрати ворога на 15 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 313 970 (+1 010);
- танків – 11 864 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 390 (+1);
- артилерійських систем – 40 003 (+50);
- реактивних систем залпового вогню – 1 736 (+4);
- засобів протиповітряної оборони – 1 346;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно–тактичного рівня – 239 241 (+1 388);
- крилатих ракет – 4 517;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 89 553 (+253);
- спеціальної техніки – 4 125 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 512-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
