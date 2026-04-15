Втрати ворога на 15 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 010 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 512-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,313 млн.

особового складу – близько 1 313 970 (+1 010);

танків – 11 864 (+1);

бойових броньованих машин – 24 390 (+1);

артилерійських систем – 40 003 (+50);

реактивних систем залпового вогню – 1 736 (+4);

засобів протиповітряної оборони – 1 346;

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

безпілотників оперативно–тактичного рівня – 239 241 (+1 388);

крилатих ракет – 4 517;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 89 553 (+253);

спеціальної техніки – 4 125 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 512-ту добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

