Ісландія та Польща підтвердили свою готовність приєднатися до угоди, необхідної для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Що відомо про запуск Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

Андрій Сибіга висловив вдячність ісландським та польським партнерам за цей важливий крок.

– Це знаменує собою поворотний момент: з 17 підтвердженнями ми офіційно перетнули юридичний мінімум у кількості держав-членів, необхідних для голосування за угоду, – зауважив він.

Сибіга додав, що розширена часткова угода (EPA) щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу тепер може бути винесена на розгляд та прийнята під час засідання Комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів у Кишиневі 14-15 травня.

Міністр нагадав, що минуло менше року з того часу, як дали зелене світло Трибуналу 9 травня 2025 року, коли зібрали міністрів закордонних справ країн Європи у Львові.

– І тепер ми підготували всі правові кроки для початку роботи Трибуналу. Ми продовжуватимемо збирати підписи країн для приєднання – як у рамках Ради Європи, так і поза нею, на всіх континентах та в усіх регіонах. Ми закликаємо всі держави приєднатися до цих історичних зусиль щодо відповідальності. Злочинці в Москві повинні усвідомити, що правосуддя неминуче. Від звичайних російських виконавців до вищого військового та політичного керівництва. Підзвітність має вирішальне значення для міцного миру, – наголосив очільник МЗС.

Нагадаємо, 22 березня Естонія приєдналась до угоди про Спецтрибунал щодо агресії РФ проти України.

25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для Росії.

Мова йде про новий міжнародний механізм, який розслідуватиме злочин агресії проти України.

Це перший Спеціальний трибунал, створений для розгляду злочинів агресії, тобто за незаконне застосування сили проти іншої держави всупереч Статуту ООН.

Спецтрибунал надасть можливість проводити розслідування проти найвищого керівництва Росії, зокрема проти президента РФ Володимира Путіна.

У січні Європейський Союз виділив перші €10 млн для забезпечення роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

