Дрони атакували Краснодарський край РФ: горить порт в Єйську
Вибухи в Єйську РФ пролунали ввечері 18 квітня в районі морського порту. Над містом піднімається дим.
Про це повідомив OSINT-проєкт ASTRA після аналізу відео та фото очевидців.
Вибухи в Єйську: які наслідки
Влада Кубані визнала падіння уламків БпЛА в районі морського порту в Єйську, однак вона заперечує загоряння, яке виникло внаслідок цього.
– В Єйську у районі морського порту упали уламки БпЛА. Постраждалих немає, загоряння також не зафіксоване, – поінформували в оперативному штабі Краснодарського краю РФ.
Моніторинговий канал Exilenova+ писав про вибухи та пожежу в районі порту та оприлюднив відео після атаки БпЛА.
Нагадаємо, 14 квітня пролунав вибух на пороховому заводі у Казані РФ. Місцева влада заявила, що вибух на підприємстві мав “техногенний характер”.
Унаслідок пожежі частково обвалилася будівля заводу.
За інформацією російських ЗМІ, внаслідок вибуху на заводі в Казані постраждало троє людей.
Фото: Телеграм-канал ASTRA