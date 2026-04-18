Вибухи в Єйську РФ пролунали ввечері 18 квітня в районі морського порту. Над містом піднімається дим.

Про це повідомив OSINT-проєкт ASTRA після аналізу відео та фото очевидців.

Вибухи в Єйську: які наслідки

Влада Кубані визнала падіння уламків БпЛА в районі морського порту в Єйську, однак вона заперечує загоряння, яке виникло внаслідок цього.

Зараз дивляться

– В Єйську у районі морського порту упали уламки БпЛА. Постраждалих немає, загоряння також не зафіксоване, – поінформували в оперативному штабі Краснодарського краю РФ.

Моніторинговий канал Exilenova+ писав про вибухи та пожежу в районі порту та оприлюднив відео після атаки БпЛА.

Нагадаємо, 14 квітня пролунав вибух на пороховому заводі у Казані РФ. Місцева влада заявила, що вибух на підприємстві мав “техногенний характер”.

Унаслідок пожежі частково обвалилася будівля заводу.

За інформацією російських ЗМІ, внаслідок вибуху на заводі в Казані постраждало троє людей.

Фото: Телеграм-канал ASTRA

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.