Вибухи в Харкові прогриміли під ранок 20 квітня, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 20 квітня: що відомо

За словами мера, ворог завдав удару бойовим безпілотником по Основ’янському району міста.

Спочатку повідомлялося про сам факт влучання, згодом з’явилася інформація про постраждалих.

Станом на зараз відомо щонайменше про двох травмованих.

Інші деталі наразі атаки уточнюються.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на України під ударом опинилася й Київщина – ворог атакував Броварський район.

Унаслідок удару пошкоджено два житлові будинки, в одному з них виникла пожежа. Крім того, травмовано 51-річного чоловіка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1517-ту добу.

Пов'язані теми:

