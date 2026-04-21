Анна Прокопчук, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 21 квітня: ліквідовано 1 040 окупантів, 82 артсистеми та сім БМ
Втрати ворога на 21 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 518 добу повномасштабної війни перевищили 1,320 млн.
Втрати ворога на 21 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 320 310 (+1 040);
- танків – 11 884;
- бойових броньованих машин – 24 429 (+7);
- артилерійських систем – 40 478 (+82);
- реактивних систем залпового вогню – 1 749 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 350;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 250 463 (+1 905);
- крилатих ракет – 4 549;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів– 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 90 763 (+192);
- спеціальної техніки – 4 132.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 518 добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
