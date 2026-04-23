Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз виконав свою обіцянку стосовно кредитної програми для України на €90 млрд.

Перші кошти в межах цього фінансування можуть бути перераховані протягом цього кварталу.

Про це вона заявила після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Європейської ради Антоніу Коштою, які відбулися на Кіпрі.

– Сьогодні хороший день для України та для Європи, – сказала фон дер Ляєн.

Звертаючись до Зеленського, вона нагадала про свою обіцянку, дану під час візиту до України в лютому, що ЄС надасть кредит у розмірі €90 млрд “так чи інакше”.

– І сьогодні ми виконуємо цю обіцянку. Більша частина підготовчої роботи для реалізації кредиту в розмірі €90 млрд. вже виконана, – наголосила глава Єврокомісії.

Вона уточнила, що перший транш із €45 млрд, який передбачений на 2026 рік, може бути наданий “ще в цьому кварталі”.

– Ми домовилися про одну третину кредиту на бюджетні кошти та дві третини кредиту – на оборону, – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що перший пакет фінансуватиме партію безпілотників українського виробництва.

Також фон дер Ляєн нагадала про ухвалення 20-го пакету санкцій проти РФ і зазначила, що “чим більше Росія посилюватиме агресію, тим більше Європа посилюватиме підтримку України”.

Нагадаємо, Європейський Союз остаточно ухвалив рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро та ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку вона веде проти України.

