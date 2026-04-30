У ніч на 30 квітня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши балістичну ракету та понад 200 ударних дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 30 квітня: що відомо

Повітряна атака розпочалася ще ввечері 29 квітня — приблизно з 18:00. Російські війська застосували балістичну ракету Іскандер-М із Ростовської області, а також 206 ударних безпілотників різних типів.

Зараз дивляться

Серед них — Shahed, у тому числі реактивні модифікації, а також дрони Гербера, Італмас та інші.

Більше ніж 140 із запущених безпілотників становили саме Шахеди.

Пуски здійснювалися з кількох напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також із тимчасово окупованого Криму.

Відбиття атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО збили або подавили 172 ворожі безпілотники на різних напрямках — на Півночі, Півдні, Сході та Заході країни.

Попри це, зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних дронів у 22 локаціях. Також уламки збитих цілей впали ще у дев’яти місцях.

Зокрема цієї ночі російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше 16 людей, серед них — підліток.

За даними очільника Одеської МВА Сергій Лисак, найбільших руйнувань зазнав Приморський район міста.

Там пошкоджено багатоповерховий і п’ятиповерховий житлові будинки — на верхніх поверхах і даху спалахнули масштабні пожежі. Рятувальникам вдалося їх локалізувати.

У центральній частині міста постраждали приватні будинки та житлова забудова. Також під ударом опинилися соціальні та комерційні об’єкти: пошкоджено будівлю дитячого садка, торговельний центр, готель і адміністративні приміщення.

На кількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автомобілів.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в інфраструктуру, складські приміщення та гаражний кооператив.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожа атака досі триває – у повітряному просторі країни фіксуються ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 527-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.