Україна має шанс змінити хід війни проти Росії вже на нинішньому етапі, однак для цього ключовим фактором є ефективність управління та швидкість ухвалення рішень.

Про це в інтерв’ю Українській правді повідомив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ, полковник Павло Єлізаров.

Ситуація на фронті і шанс переламу

За словами Єлізарова, Україна не може самостійно зупинити війну, адже це залежить від держави-агресора. При цьому цілі Росії виходять далеко за межі територіальних зазіхань і включають зміну політичного режиму в Києві.

Водночас він наголошує: переламати ситуацію можливо.

— На цьому етапі — так. Але для цього потрібно бути максимально ефективними. Йдеться не лише про ресурси, а передусім про управління людьми і процесами, — каже військовий.

Єлізаров підкреслює, що командири мають формувати команди з тих, хто швидко ухвалює рішення, адаптується до змін, здатен діяти в умовах сучасної війни.

Він також застеріг від політизації теми і наголосив, що нинішня зв’язка військового керівництва є правильною: досвід головнокомандувача та інноваційний підхід міністра мають доповнювати одне одного.

Проблеми планування і дисбаланси

Серйозною проблемою, за словами полковника, є неефективне планування.

Він навів приклади дисбалансів:

в одному місці можуть бути сотні дронів без достатньої кількості станцій управління;

в іншому — навпаки, техніка є, але її неможливо використати.

У результаті ресурси не працюють на фронті, хоча формально вони є.

Такі ситуації, за словами Павла Єлізарова, свідчать про потребу сильних управлінських рішень і кращого моделювання.

Чи є час на зміни

Наразі, каже заступник командувача Повітряних сил, ситуація на фронті відносно стабілізована. Масштабні прориви із колонами військової техніки, як на початку повномасштабної війни, малоймовірні через розвиток технологій.

Водночас саме технологічна перевага може стати вирішальною: питання в тому, хто швидше впровадить нові рішення і як інша сторона на це відреагує.

Як може завершитися війна

Павло Єлізаров наголошує: будь-яка війна завершується, але результат залежить від позицій сторін.

Якщо Україні вдасться підвищити ефективність, збільшити втрати противника, то це може призвести до деморалізації російських сил.

У такому разі він не виключає можливість контрнаступу ЗСУ з подальшим закріпленням на вигідних позиціях.

Фактор ядерної загрози

Окремо полковник звернув увагу на ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Він наголосив, що міжнародні партнери мають заздалегідь визначити свою реакцію. Бо якщо рішення ухвалюватимуть після удару — вже буде запізно.

Джерело : Українська правда

