Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 2 травня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Ворог завдав 53 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, окупанти залучили для ураження 6058 дронів-камікадзе та здійснили 2425 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2026
Втрати ворога у війні на 2 травня 2026
- особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб,
- танків – 11 906 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 24 500 (+4) од.,
- артилерійських систем – 41 117 (+73) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 763 (+6) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 357 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 352 од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 267 589 (+2 305) од.,
- крилатих ракет – 4 579 од.,
- кораблів і катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 93 274 (+265) од.,
- спеціальної техніки – 4 151 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 529-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
