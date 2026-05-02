На кінець минулої доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Ворог завдав 53 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, окупанти залучили для ураження 6058 дронів-камікадзе та здійснили 2425 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2026

Втрати ворога у війні на 2 травня 2026

особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб,

танків – 11 906 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 24 500 (+4) од.,

артилерійських систем – 41 117 (+73) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 763 (+6) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 357 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 352 од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 267 589 (+2 305) од.,

крилатих ракет – 4 579 од.,

кораблів і катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 93 274 (+265) од.,

спеціальної техніки – 4 151 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 529-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

