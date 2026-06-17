Президенту РФ Володимиру Путіну необхідно поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським, однак вони не знають, як це зробити.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп на полях саміту G7.

Трамп про переговори Путіна і Зеленського

За словами американського лідера, обговорення шляхів завершення російсько-української війни під час саміту G7 в Евіан-ле-Бені у Франції було продуктивним.

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– Вчора вранці у нас була продуктивна розмова про російсько-українську війну. Я говорив з президентом Путіним, я говорив з президентом Зеленським. Президент Путін говорив по телефону зі мною, – розповів Трамп.

Він зазначив, що обидві сторони зазнають значних втрат серед військових. При цьому, за словами президента США, Росія втрачає більше людей, оскільки веде наступальні дії.

Як пояснив Трамп, “Росія більше втрачає, тому що вони нападають, а коли ви нападаєте у війні, наступаєте, ви втрачаєте більше людей”.

– Але я під час своєї недільної розмови з президентом Путіним поділився з ним своєю інформацією. У мене була дуже вдала розмова із президентом Путіним, і з президентом Зеленським. Їм треба поговорити, але вони просто не знають як це зробити. Вони просто не знають, як їм переговорити між собою, – припустив президент США.

Також Трамп назвав саміт Великої сімки одним із найуспішніших в історії G7.

Нагадаємо, у неділю, 14 червня, Трамп провів телефонні розмови з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

15 червня американський лідер заявив, що після завершення війни з Іраном США зосередяться на російсько-українській війні.

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