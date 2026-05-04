Наприкінці минулої доби на фронті відбулося 122 бойові зіткнення. Ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, та здійснив 49 авіаударів – скинув 180 керованих авіабомб. Крім того, росіяни використали для ураження 6421 дронів–камікадзе та здійснили 2400 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 4 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 531-шу добу.

Зараз дивляться

