Індустріальний парк Красилів Технопорт у Хмельницькій області залучив першу іноземну промислову інвестицію.

Німецька компанія Goldhofer AG розпочала на його території виробництво компонентів і запчастин для напівпричепів, призначених для перевезення негабаритних вантажів.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Зараз дивляться

Красилів Технопорт залучив першу іноземну інвестицію: що відомо

За словами Кисилевського, зараз триває реєстрація Goldhofer AG як учасника індустріального парку.

Обсяг інвестиційного проєкту німецької компанії у Красилові становить €4,5 млн. Із цієї суми €1,5 млн вже внесено.

На підприємстві наразі працюють 36 робітників, переважно зварювальники.

Щомісяця на виробництві виготовляють 7-8 напівпричепів, а готову продукцію постачають до Німеччини.

Керуюча компанія індустріального парку підписала меморандум про залучення ще одного іноземного інвестора — польської компанії Modular.

Вона планує відкрити у Красилові виробництво модульних будинків комерційного та житлового призначення з металевих конструкцій.

Крім того, українська компанія Атон Енерджі вже розгорнула на території індустріального парку виробництво теплообмінників для твердопаливних котлів.

Також у планах компанії — закупити обладнання для налагодження в індустріальному парку виробництва настінних газових котлів.

Що відомо про розвиток парку

Наразі Красилів Технопорт готує заявку на державне фінансування розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.

Ця програма політики Зроблено в Україні передбачає співфінансування 50 на 50 в обсязі до 150 млн грн.

Водночас отримувач фінансування має протягом трьох років забезпечити будівництво не менше 5 тис. кв. м промислових площ та залучити щонайменше двох учасників.

Індустріальний парк Красилів Технопорт створили у 2023 році.

Його площа становить 10,1 га. Парк розміщений на частині території Красилівського машинобудівного заводу, яка тривалий час не використовувалася.

На території парку є промислові приміщення загальною площею понад 8 тис. кв. м, а також підведені 8 МВт електроенергії, вода, каналізація, газ і залізнична гілка.

Раніше в індустріальному парку ІнПарк Борислав у Львівській області на фінальну стадію вийшло будівництво нового заводу з виробництва меблів.

Інвестором цього проєкту є компанія AMF, яка вже має подібний завод у Дніпрі. Обсяг інвестицій у будівництво становить близько 10 млн доларів.

Наразі у Бориславі завершується облаштування сендвіч-панелей і конструкцій даху для першої черги приміщень площею 10 тис. кв. м, тоді як загальна площа майбутнього заводу має сягнути 24 тис. кв. м.

Після повного запуску підприємства там можуть працювати близько 800 людей.

Фото: Дмитро Кисилевський

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.