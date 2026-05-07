Українські захисники уразили нафтопереробний завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез у Пермському краї Росії. Нещодавно були важливі результати в Челябінську, Єкатеринбурзі, Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях.

Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ, президент України Володимир Зеленський та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

Атака дронів у Росії: що відомо

За інформацією Генштабу, Сили оборони України уразили нафтопереробний завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез у Пермському краї на території Російської Федерації.

Вибухи та пожежу зафіксували на території підприємства. Вогонь спалахнув на установці ізомеризації, призначеній для збільшення октанового числа легких бензинових фракцій, а також на установці первинної переробки нафти АВТ-2.

За даними Генштабу, НПЗ Лукойл-Пермнефтеоргсинтез є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ з проектною потужністю переробки близько 13 млн тонн нафти на рік.

Як зазначається, НПЗ спеціалізується на виробництві високоякісних нафтопродуктів, зокрема, автомобільних бензинів, дизельного та авіаційного пального, які використовуються для забезпечення потреб російської армії.

– 1550 км від смуги фронту, налагоджено регулярне птахосполучення. Прям Перм по Фрейду. Вони вважали, що Урал у безпеці, а виявилися просто в черзі. Призвичаюйтеся, хробаки, до нового стандарту тривожності. Тишею слід від нині не насолоджуватися, а холоднопітно прислухатися, – заявив Мадяр.

За його словами, Сили безпілотних систем атакували резервуари, інші агрегати прокачування та перероблення нафти на підприємстві Лукойл у Пермі. Мадяр розповів із посиланням на аналітиків, що очікуються короткочасні нафтові опади.

Володимир Зеленський підтвердив “далекобійні санкції” України та вкотре звернувся до Кремля із закликом щодо припинення повномасштабної війни.

– Сьогодні українські “далекобійні санкції” знову в Пермі: це понад 1,5 тис. км від нашого кордону. Нещодавно були важливі результати в Челябінську – до 1,8 тис. Також в Єкатеринбурзі – майже 2 тис. км. Відчували наслідки української далекобійності у Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях, – заявив Зеленський.

Як наголосив президент, українська сторона неодноразово пропонувала російському керівництву рухатися назустріч миру. Однак у відповідь Україна отримала лише нові російські удари.

Саме тому українські “далекобійні санкції” рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають відношення до воєнної промисловості РФ, інфраструктури війни та фінансування агресії, стверджує Зеленський.

На думку президента, кожного дня Росія може зробити вибір і зупинити свою війну – не на кілька годин, щоб отримати український дозвіл на проведення параду в Москві, а для збереження життя людей.

Він стверджує, що треба цінувати людей, а не паради. Як заявив Зеленський, необхідно встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня.

Президент України подякував усім у світі, хто допомагає Росії усвідомити, що потрібен мир.

