Погрози Росії завдати ударів у відповідь за нібито атаки по Москві 9 травня свідчать про те, що Кремль не здатен повністю захистити тилові регіони, включно зі столицею.

Про це заявили аналітики ISW.

Чому Кремль погрожує ударами

За оцінкою аналітиків, заяви Росії про “відповідь” Україні у разі атак на Москву відображають внутрішні проблеми з безпекою.

Йдеться, зокрема, про неможливість гарантувати захист навіть стратегічно важливих об’єктів у глибокому тилу.

У ISW зазначають, що російське Міноборони звинуватило Україну у нібито підготовці ударів по Москві під час параду 9 травня, хоча підтверджень таким заявам немає.

Водночас Кремль пригрозив “масованим ракетним ударом” по Києву.

Аналітики наголошують, що наполягання Володимира Путіна на проведенні параду 9 травня демонструє його небажання визнавати реальність війни. Йдеться про те, що бойові дії вже впливають на територію самої Росії.

Українські удари дедалі частіше досягають об’єктів у глибокому тилу РФ. Зокрема, 5 травня в Росії закривали аеропорти одразу в кількох містах, включно з Москвою. Повітряну тривогу також вперше оголосили у Ханти-Мансійському окрузі — за понад 2 тис. кілометрів від України.

У ISW зазначають, що війна дедалі більше впливає на російське суспільство. Зростають втрати, фінансове навантаження та невдоволення серед населення і військових.

Російські мілблогери відкрито критикують владу за те, що вона приділяє більше уваги парадам, ніж реальним проблемам фронту. Зокрема, звучать звинувачення у тому, що Кремль ставить “імідж” вище за безпеку.

Також є ознаки проблем із системою ППО — Росія змушена перерозподіляти ресурси, але не може повністю прикрити всі регіони.

Попри заяви Росії про “перемир’я”, у ніч проти 6 травня окупанти здійснили атаку по Україні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував дві балістичні ракети Іскандер-М, одну авіаційну ракету Х-31 та 108 ударних безпілотників.

Сили оборони збили або подавили 89 ворожих БпЛА, однак зафіксовано влучання ракет і дронів на кількох локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 533-тю добу.

