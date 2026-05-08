Президент України Володимир Зеленський підписав офіційний указ, яким дозволив Росії провести військовий парад на Красній площі в Москві 9 травня 2026 року.

Текст документа оприлюднено на сайті Офісу президента.

– Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю: дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація), – йдеться в тексті указу.

У документі також визначено часові та територіальні межі проведення параду.

Зокрема, зазначено, що захід має розпочатися о 10:00 за київським часом.

Час завершення параду в указі не уточнюється. Окремо наголошується, що проведення заходу дозволено виключно в межах Красної площі.

– Територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння, – йдеться в указі, де також зазначено точні географічні координати цього квадрату.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що в межах переговорного процесу за посередництва США Росія погодилася провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.

Також сторони досягли домовленості щодо встановлення режиму тиші на 9, 10 та 11 травня.

Росія двічі заявляла про припинення вогню “з нуля годин 8 травня до 10 травня”. Такі заяви були озвучені 4 та 6 травня.

У Міністерстві оборони РФ заявляли, що російські військові в межах оголошеного перемир’я нібито припинять бойові дії на всіх напрямках, а також не завдаватимуть ударів углиб України по об’єктах інфраструктури та місцях дислокації ЗСУ.

У МЗС РФ також погрожували “відповіддю” у разі, якщо ЗСУ в цей період атакуватимуть Москву та інші російські регіони.

