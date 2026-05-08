Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1130 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 8 травня 2026

  • особового складу — близько 1 339 190 (+1 130) осіб,
  • танків — 11 919 (+1) од.,
  • бойових броньованих машин — 24 538 (+17) од.,
  • артилерійських систем — 41 630 (+91) од.,
  • реактивних систем залпового вогню — 1 778 (+2) од.,
  • засобів протиповітряної оборони — 1 370 (+5) од.,
  • літаків — 435 од.,
  • гелікоптерів — 352 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів — 1 344 (+8) од.,
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 279 729 (+1 817) од.,
  • крилатих ракет — 4 585 од.,
  • кораблів / катерів — 33 од.,
  • підводних човнів — 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 94 879 (+334) од.,
  • спеціальної техніки — 4 173 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 535-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

