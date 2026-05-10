Після кількох інцидентів з дронами в країнах Балтії в Естонії сподіваються, що Україна буде краще контролювати власні БпЛА.

В Естонії занепокоєні після інцидентів із БпЛА

Як повідомила телекомпанія ERR, українська сторона вже сконтактувала із посольством Естонії, проте консультацій з Міністерством оборони Естонії ще не було.

– Я негайно почну цим займатися. Безумовно, найпростіший спосіб для українців тримати свої дрони подалі від нашої території — це краще контролювати їх, — сказав очільник відомства Ханно Певкур.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що уряд стурбований через ймовірність серйозніших аварій, проте наголосив, що Україна має право захищатися та завдавати ударів по російських цілях.

У країнах Балтії розуміють, що Україна не може заздалегідь ділитися своїми планами щодо атак.

– Що стосується конкретних випадків та траєкторій польотів, то Україна сама вирішує, чи інформувати нас, чи ні. Загалом це оперативна інформація, — сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Водночас Україна висловила намір відправити до регіону своїх експертів.

7 травня у Латвії стався інцидент із падіння безпілотника поблизу нафтосховища — причому дрони залетіли до повітряного простору країни з боку Росії.

3 травня жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попереджали про можливу загрозу безпілотників на тлі атаки Росії на Україну.

Нагадаємо, що 25 березня Естонія повідомила, що на територію країни залетів безпілотник з боку РФ. Він влучив у трубу електростанції в селі Аувере (регіон Іда-Вірумаа). Згодом в Естонії заявили, що це був український дрон, який вочевидь збився з курсу.

