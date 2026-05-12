Україна масштабувала оборонно-промисловий комплекс і наразі забезпечує близько 40% потреб Сил оборони.

Проте залишається необхідність у засобах протиповітряної оборони, які мають можливість перехоплювати балістичні цілі.

Про це інформує МЗС України.

– Протягом війни ми засвоїли важливий урок – маємо бути більш самодостатніми. Ми масштабували ОПК і зараз покриваємо понад 40% потреб армії. Водночас нам потрібна ППО зі здатністю збивати балістику, – зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він також повідомив, що Україна звернулася до низки партнерів щодо можливості організації виробництва окремих критично важливих видів озброєння.

– Маємо серйозні пропозиції, – сказав глава МЗС.

Сибіга розповів, що Україна просувається у виробництві власних систем ППО.

– Мій сигнал – маємо бути більш самодостатніми у виробництві критично необхідної зброї та обладнання. Ми відкриті до такої співпраці з нашими союзниками, зокрема з Польщею, – підсумував він.

Сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Варшаві провів зустріч із польським колегою Радославом Сікорським.

Сторони обговорили питання мирних зусиль, посилення тиску на агресора та поступ у процесі євроінтеграції.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ готується до відкриття експорту українського озброєння за кордон.

Йдеться, зокрема, про дрони, ракети та бойові технології, які були протестовані під час війни з РФ.

