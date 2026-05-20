Протягом травня на Хмельниччині погода була доволі мінливою: теплі періоди змінювалися прохолодою, а дощові дні чергувалися з більш сухими. Через такі коливання весняна погода не раз змінювала свій характер упродовж місяця.

Тож наприкінці травня цілком логічно виникає питання, якою буде погода у Хмельницькому у червні та чи принесе перший місяць літа стабільне тепло.

Погода у Хмельницькому с 20 по 24 травня

Як повідомив начальник Хмельницького обласного гідрометеорологічного центру Юрій Вороновський, 20–21 травня на Хмельниччині погоду формуватимуть атмосферні фронти, які принесуть опади.

Уже в п’ятницю та суботу атмосферний тиск почне зростати, поступово витісняючи фронти на схід. Через це опадів стане менше, і вони матимуть переважно локальний характер.

У нічний час температура повітря становитиме приблизно +9…+14 °C, а в Хмельницькому — +10…+12 °C. У денні години по області очікується +19…+24 °C, тоді як у самому Хмельницькому повітря прогріватиметься до +20…+22 °C.

Погода в Хмельницькому у червні 2026 року

За даними останніх сезонних прогнозів Copernicus, у найближчі місяці зберігається підвищена ймовірність впливу явища Ель-Ніньйо. Через це більшість модельних розрахунків показують тенденцію до трохи вищих температур у Європі влітку.

Загалом очікується, що літо в Європі буде теплішим за середні багаторічні значення. Найбільше відхилення температури може спостерігатися у східній частині континенту, куди входить і Україна. Також є ймовірність, що опадів у середньому буде трохи менше норми, хоча їх розподіл по регіонах буде нерівномірним.

Прогноз погоди у Хмельницькому на червень 2026 року

Якщо дивитися на карти Європейського центру середньострокових прогнозів, погода на Хмельниччині у червні може змінюватися поступово.

На початку місяця, з 1 по 8 червня, температура очікується приблизно в межах норми або трохи нижчою — десь на 1–2°C. Це означає, що суттєвої спеки в цей період не прогнозується.

У другий тиждень місяця, з 8 по 15 червня, почне теплішати, і температура може бути вже на 1–2°C вищою за норму.

З 15 по 22 червня потепління може посилитися, і відхилення від норми становитиме приблизно +2…+2,5°C.

Наприкінці місяця, з 22 по 29 червня, тепла погода збережеться: температура в Україні загалом і на Хмельниччині зокрема, ймовірно, буде приблизно на 2°C вищою за середні показники.

Погода у Хмельницькому на червень: прогноз синоптиків

Як розповіла синоптикиня УкрГМЦ Наталя Птуха в інтерв’ю Укрінформ, що робити точні довгострокові висновки про конкретні температури або тривалість спеки влітку заздалегідь неможливо.

Сезонні прогнози не мають тієї точності, яка дозволяє визначити, яким буде кожен окремий місяць у деталях. Такі оцінки радше описують загальні тенденції, а не конкретні значення для побутового використання.

Кліматичні спостереження справді фіксують поступове потепління в Україні, а також збільшення частоти хвиль тепла влітку. Але це не означає, що кожен сезон обов’язково буде аномально спекотним або стабільно жарким без перерв.

Навіть у межах одного літа можуть чергуватися періоди високих температур, помірного тепла та коротких похолодань, особливо коли активізуються атмосферні фронти.

Саме тому твердження про “суцільну спеку з червня” або гарантовані екстремальні значення не відповідають реальній природі атмосферних процесів. Метеосистема є динамічною, і її поведінка залежить одразу від багатьох чинників, які неможливо звести до одного сценарію.

Птуха підкреслила, що довгострокові кліматичні моделі використовуються переважно для наукового аналізу загальних змін, а не для точного прогнозування погоди на конкретні дні чи тижні. Тому основним орієнтиром для населення залишаються короткострокові прогнози, які оновлюються щоденно і враховують реальний стан атмосфери.

У підсумку, і для Хмельниччини, і для України загалом можна говорити радше про кліматичні тенденції, ніж про фіксовані сценарії. Погодні умови влітку 2026 року, як і в будь-який інший період, формуватимуться поєднанням глобальних процесів і локальної атмосферної динаміки, тому будь-які різкі узагальнення про “аномальну спеку” варто сприймати обережно.

