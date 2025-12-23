У понеділок, 22 грудня, у Києві відбулась урочиста передача корисних гостинців для українських захисників та захисниць.

Компанія Українські вертольоти роздала подарунки захисникам

Техніку та обладнання у штаб-квартирі авіакомпанії Українські вертольоти отримали три військові частини Сил оборони України. А ще двом військовим частинам техніку та транспорт купили й доставили прямісінько у Дніпропетровську область кількома днями раніше.

Загальна вартість цієї волонтерської допомоги від авіакомпанії Українські вертольоти у грудні — понад 5 млн грн.

– Ми розуміємо, що не час розслаблятись, тільки разом — коли тил і фронт об’єднані — Україна переможе. Боротьба триває. Саме завдяки лідерству керівництва — зокрема позиції Володимира Ткаченка, що треба відраховувати частину прибутків — та спільним зусиллям усього колективу в авіакомпанії є можливість розвивати три напрямки благодійної діяльності: надавати техніку та обладнання для Сил оборони України, підтримувати ветеранів війни та допомагати родинам загиблих військовослужбовців, — зазначив головний виконавчий директор авіакомпанії Українські вертольоти Олег Рудь.

У Києві з військовослужбовцями 112 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади, та центру спеціального призначення Омега Нацгвардії України зустрівся весь колектив авіаоператора. Їм передали квадрокоптери різних модифікацій, комутаційне обладнання та засіб РЕБ.

– За останній час це перша така великк передання дуже необхідного майна. Це вагомий внесок в обороноздатність не тільки для нашої бригади, як бачимо, а й іншим військовим частинам від Українських вертольотів.

Скажу так, зараз війна — дуже високотехнологічна і потребує постійного вливання дуже великої кількості ресурсів. Запитів насправді дуже багато, спасибі, що їх закриває ця компанія, — подякував офіцер Центру спецпризначення Омега НГУ Артем Ревчук.

А ближче до лінії зіткнення відвезли ще фуру квадроциклів для 118 окремої бригади територіальної оборони імені отамана Лютого-Лютенка та термінали супутникового інтернету з детектором дронів до системи РЕБ для 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

– Від імені бійців та особового складу дякую усьому колективу Українських вертольотів та особисто Володимиру Володимировичу за постійну підтримку. Наголошую, що це не вперше і навіть не вдруге вони нам передають допомогу — як друзі, як міцний тил.

І ті речі, які вони нам передають, конче необхідні для виконання бойових завдань, — заявив при отриманні квадроциклів офіцер логістики 118 бригади територіальної оборони імені отамана Лютого-Лютенка В’ячеслав Ситник.

За доброю традицією підрозділи подарували від себе теж певні важливі та цінні речі: бойові прапори бригад, шеврони, подяки та навіть іменні нагороди для керівництва авіакомпанії — Володимира Ткаченка й Сергія Ярового.

– Усе те, що ми зараз тут у Києві вручили, вирушить на передову. І так відбувається постійно. Буквально на минулому тижні наша мобільна група виїжджала ближче до передової. Це теж постійно робиться. Щось передаємо у Києві, щось відвозимо. Техніка лише та, яка вкрай необхідна, конче необхідна, — зазначив виконавчий директор авіакомпанії Українські вертольоти Сергій Яровий.

Нагадаємо, що раніше в листопаді авіакомпанія відвозила авто на Покровський напрямок. А за час повномасштабного вторгнення колектив під керівництвом Володимира Ткаченка уже передав техніки, обладнання та іншого майна 32-ом військовим частинам на суму понад 220 млн грн.

І це не єдиний напрямок благодійності, яким тут займаються. Також підтримують ветеранів та родини загиблих військовослужбовців. Саме так і проявляється соціальна відповідальність бізнесу — благодійними проєктами.

Фото: компанія Українські вертольоти

