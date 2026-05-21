Воїни Центру спецоперацій А СБУ провели операцію на тимчасово окупованій частині Херсонської області та уразили штаб російської ФСБ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Атака на ФСБ на Херсонщині: що відомо

Володимир Зеленський наголосив, що крім ураження російської ФСБ, внаслідок атаки вдалося знищити зенітний комплекс Панцир-С1.

– Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими. Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати, – наголосив український лідер. \

Він зауважив, що “українські санкції середньої та дальньої дистанцій” продовжать працювати.

Також президент поділився відеозаписом з місця ураження.

Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ провели серію контратак і досягли найбільших успіхів від часу Курської операції.

Також на думку Інституту вивчення війни Росія проводить ядерні навчання, щоб відвернути увагу від власних провалів на українському фронті.

