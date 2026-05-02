У ніч проти 2 травня українські військові уразили позиції ракетних комплексів Іскандер, радіолокаційні станції, склади боєприпасів і пункти управління дронами на окупованих територіях.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по об’єктах РФ: що відомо

У межах операцій зі зниження наступального потенціалу противника українські військові завдали серії точкових ударів по ключових об’єктах окупантів.

Зокрема, під удар потрапило місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер у районі населеного пункту Дружне в тимчасово окупованому Криму.

Також уражено важливі засоби радіолокації, які забезпечують контроль повітряного та морського простору. Йдеться про берегову РЛС МИС-М1 у районі Маяка та станцію Подльот поблизу Євпаторії.

Окремо українські підрозділи відпрацювали по інфраструктурі, що використовується для управління безпілотниками. Уражено три пункти управління БпЛА у Донецькій області, а також склад дронів.

Крім цього, під удар потрапили тилові об’єкти противника — ремонтний підрозділ у Луганській області та склад боєприпасів на Херсонщині.

Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Водночас за результатами попередніх ударів підтверджено знищення складу боєприпасів на аеродромі Кача в окупованому Криму наприкінці квітня.

Українські військові наголошують, що такі операції мають системний характер і спрямовані на послаблення можливостей ворога вести війну.

Раніше Сили оборони України вже завдавали результативних ударів по стратегічних об’єктах ворога в глибокому тилу РФ.

Зокрема, 25 квітня українські безпілотники уразили військову авіацію на російському аеродромі Шагол у Челябінській області. Під удар потрапили винищувачі Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.

