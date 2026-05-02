ЗСУ уразили радари та позиції ракетних комплексів Іскандер у Криму
- ЗСУ уразили позиції ракетних комплексів Іскандер у тимчасово окупованому Криму.
- Під удар потрапили і ворожі РЛС на півострові.
У ніч проти 2 травня українські військові уразили позиції ракетних комплексів Іскандер, радіолокаційні станції, склади боєприпасів і пункти управління дронами на окупованих територіях.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Удари по об’єктах РФ: що відомо
У межах операцій зі зниження наступального потенціалу противника українські військові завдали серії точкових ударів по ключових об’єктах окупантів.
Зокрема, під удар потрапило місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер у районі населеного пункту Дружне в тимчасово окупованому Криму.
Також уражено важливі засоби радіолокації, які забезпечують контроль повітряного та морського простору. Йдеться про берегову РЛС МИС-М1 у районі Маяка та станцію Подльот поблизу Євпаторії.
Окремо українські підрозділи відпрацювали по інфраструктурі, що використовується для управління безпілотниками. Уражено три пункти управління БпЛА у Донецькій області, а також склад дронів.
Крім цього, під удар потрапили тилові об’єкти противника — ремонтний підрозділ у Луганській області та склад боєприпасів на Херсонщині.
Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.
Водночас за результатами попередніх ударів підтверджено знищення складу боєприпасів на аеродромі Кача в окупованому Криму наприкінці квітня.
Українські військові наголошують, що такі операції мають системний характер і спрямовані на послаблення можливостей ворога вести війну.
Раніше Сили оборони України вже завдавали результативних ударів по стратегічних об’єктах ворога в глибокому тилу РФ.
Зокрема, 25 квітня українські безпілотники уразили військову авіацію на російському аеродромі Шагол у Челябінській області. Під удар потрапили винищувачі Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.