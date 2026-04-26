Зеленський та Гроссі домовились про продовження місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
- Президент Володимир Зеленський і Рафаель Гросі під час зустрічі домовилися продовжувати місії МАГАТЕ для забезпечення постійного моніторингу стану ЗАЕС.
- Водночас голова нашої держави наголосив на неприпустимості формалізації та легалізації російського перебування на Запорізькій АЕС.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
Зеленський зустрівся з Рафаелем Гроссі: про що говорили
Під час зустрічі голова нашої держави наголосив на неприпустимості формалізації та легалізації російського перебування на Запорізькій АЕС.
– Обговорили тимчасові відключення від електропостачання блоків АЕС, зниження їхньої потужності та можливі наслідки цих злочинних дій. Для безпечної експлуатації станція має повернутися під керівництво ліцензованого оператора та ядерного регулятора України, – написав Володимир Зеленський у Telegram.
Він повідомив, що сторони домовилися продовжувати місії МАГАТЕ для забезпечення постійного моніторингу стану ЗАЕС.
Водночас голова нашої держави подякував Рафаелю Гроссі та команді агентства за візит до нашої країни в сорокові роковини Чорнобильської катастрофи.
На ЗАЕС відбувся 15-й блекаут
Запорізька атомна електростанція 26 квітня вкотре втратила зовнішнє електроживлення, повідомив Енергоатом. Відбулося відключення лінії електропередачі Феросплавна‑1, через що станція перейшла в режим блекауту.
Впродовж півтори години станція живилася від 19-и резервних дезельгенераторів.
Це вже п’ятнадцятий випадок блекауту на ЗАЕС з моменту її окупації.
Нагадаємо, що російські війська захопили ЗАЕС 4 березня 2022 року і станція досі перебуває під окупацією.
Сьогодні, 26 квітня, під час спеціального засідання Генеральної Асамблеї ООН із нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що РФ має негайно та беззастережно повернути Запорізьку АЕС Україні, а також гарантувати її безпечне функціонування відповідно до міжнародних стандартів.