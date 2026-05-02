Російські окупанти на Костянтинівському напрямку від початку цього тижня провели 83 атаки.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ситуація на Костянтинівському напрямку

Так, Сирський відвідав військових у районі відповідальності 11 та 19 армійських корпусів, які обороняють Слов’янсько-Краматорську та Костянтинівсько-Дружківську агломерації.

За словами головнокомандувача, у квітні активність російських військ на цьому напрямку помітно зросла. Противник для атак використовує малі піхотні групи під прикриттям артилерії та дронів.

— З початку цього тижня ворог здійснив на Костянтинівському напрямку 83 атаки. Відбиваємо постійні спроби російських окупантів закріпитися на околицях Костянтинівки. У місті триває режим контрдиверсійних дій, — каже Сирський.

У ході робочої поїздки головнокомандувач ЗСУ провів зустрічі з командним складом армійського корпусу, 10 окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс та 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

— Обговорили поточну обстановку, стан забезпечення, питання взаємодії, а також пропозиції командирів щодо виявлення та знищення піхотних груп противника, — наголосив Олександр Сирський.

За його словами, основна увага має бути зосереджена на протидії ворожим дронам, облаштуванні оборонних рубежів та фортифікацій та поточних потребах частин у боєприпасах тощо.

— На місці ухвалив низку оперативних рішень щодо поліпшення постачання українських захисників, — підсумував Олександр Сирський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 529-ту добу.

