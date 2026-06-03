У ніч проти 3 червня російські війська продовжили атаки по південних і прикордонних регіонах України.

Під ударами опинилися Одещина, Миколаївщина, Херсон та Суми — є загибла, постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Тим часом з’явилися повідомлення про можливу участь президента України Володимира Зеленського у саміті G7 у Франції, а у Росії заявили про атаку безпілотників на Санкт-Петербург та пожежу біля великого нафтового об’єкта.

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Про ці та інші події ночі та ранку 3 червня — у дайджесті.

Атака на Одещину

У ніч проти 3 червня російські війська вкотре атакували цивільну інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками.

Під удар потрапила територія господарського об’єкта. Унаслідок атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці.

Постраждали двоє чоловіків віком 20 та 36 років. Один із них був госпіталізований, іншому медики надали допомогу на місці.

Остаточний масштаб руйнувань уточнюється.

Удари по Миколаївщині

Уночі Миколаївську область атакували ударні безпілотники типу Shahed.

У Миколаєві внаслідок удару поранення отримав 65-річний чоловік. Його госпіталізували. Стан постраждалого лікарі оцінюють як важкий.

Через атаку також пошкоджений приватний житловий будинок.

У Баштанському районі зазнало пошкоджень складське приміщення. Там обійшлося без постраждалих.

Крім нічної атаки, протягом доби російські війська сім разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду.

Інформації про постраждалих після цих ударів не надходило.

Атака на Херсон

Пізно ввечері 2 червня російські військові атакували багатоповерховий будинок у Херсоні за допомогою безпілотника.

Унаслідок удару загинула 86-річна жінка. Ще троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Окрім цього, у трьох мешканців діагностували отруєння чадним газом.

Усі постраждалі перебували у своїх квартирах у момент атаки.

Прокуратура відкрила провадження за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Удар по Сумах

Зранку російський безпілотник, попередньо типу Молнія, атакував житловий сектор Зарічного району Сум.

Удар припав по двоповерховому житловому будинку. Там пошкоджено покрівлю та вікна будівлі.

Попередньо, одна місцева мешканка пережила гостру реакцію на стрес та звернулася по медичну допомогу.

Зеленський може взяти участь у саміті G7

За інформацією Politico, президент України Володимир Зеленський у червні може взяти участь у саміті країн Великої сімки у Франції.

Очікується, що українська сторона планує порушити питання військової дипломатії та посилення протиповітряного захисту.

Серед ключових тем — зміцнення української оборони на тлі посилення російських атак.

Водночас офіційного підтвердження участі президента наразі немає.

Атака дронів на Санкт-Петербург

У ніч на 3 червня безпілотники атакували Санкт-Петербург. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів та пожежу.

Після аналізу відео та фото очевидців OSINT-аналітики припустили можливе ураження Петербурзького нафтового термінала — одного з найбільших об’єктів перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Офіційного підтвердження ураження самого об’єкта на момент публікації не було.

Зазначається, що атака відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, на який днями має прибути президент РФ Володимир Путін.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 561-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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