Россия нанесла массированный удар по Украине 2 июня, пытаясь воспользоваться дефицитом ракет к системам Patriot, а также отвлечь внимание от собственной неспособности защитить глубокий тыл РФ и неудач российских войск на фронте.

ISW о целях массированного обстрела Украины 2 июня

В отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что Кремль пытался оправдать массированный удар по Киеву, назвав его якобы “ответом” на атаку 22 мая по штабу российского центра беспилотников Рубикон в оккупированном Старобельске Луганской области.

Москва неправдиво заявляет, что Силы обороны Украины ударили по гражданскому объекту, после чего российская армия якобы атаковала военные и оборонно-промышленные цели в Украине.

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На самом деле комбинированный удар 2 июня нанес значительный ущерб гражданской и критической инфраструктуре. В результате атаки в Украине погибли около 23 человек, еще более 100 получили ранения.

В ISW отмечают, что применение Россией кассетных боеприпасов, а также повторные удары по спасателям свидетельствуют о российской тактике, направленной на максимальное поражение гражданского населения.

Аналитики указывают, что утверждение РФ об “ответе” на удар по Старобельску является попыткой скрыть очевидное: Россия, вероятнее всего, все равно осуществила бы эти атаки.

ISW также рассматривает удар 2 июня как часть эскалации со стороны России после перемирия 9-11 мая. Тогда Владимир Путин вынужден был просить Киев воздержаться от ударов по Москве, чтобы провести сокращенный парад ко Дню победы. По мнению аналитиков, нынешние действия Кремля могут являться попыткой компенсировать этот репутационный удар.

Кроме того, усиливая удары по Киеву, Путин пытается сломить волю Украины к сопротивлению и скрыть неспособность РФ оградить собственную территорию от украинских дальнобойных атак.

Напомним, в ночь на 2 июня Россия нанесла по Украине масштабный комбинированный удар, применив баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также ударные дроны.

Всего оккупанты выпустили около 70 ракет и почти 700 беспилотников. Значительную часть воздушных целей силам ПВО удалось уничтожить, однако зафиксировано попадание десятков баллистических ракет.

В результате обстрела погибли более 20 человек, еще более 100 получили ранения.

Из-за баллистической атаки часть Киева оставалась без электроснабжения. В столице также временно меняли маршруты общественного транспорта из-за повреждений контактной сети.

Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В Киеве погибли 7 человек, еще около 90 пострадали.

Разрушения также зафиксированы в Днепре, Харькове, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях.

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