У прикордонних громадах Волині почали встановлювати антидронові сітки
- На Волині почали встановлювати антидронові сітки біля кордону з Білоруссю.
- Захист облаштовують уздовж окремих доріг у прикордонних громадах.
На Волині розпочали встановлення антидронових сіток уздовж окремих доріг у громадах поблизу кордону з Білоруссю.
Про це в коментарі Суспільному повідомив виконувач обов’язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк.
Встановлення антидронових сіток на Волині: що відомо
За словами Романа Романюка, роботи зі встановлення антидронових сіток уже розпочалися.
У Волинській ОВА зазначають, що подібні рішення вже показали ефективність у регіонах, які постійно перебувають під загрозою ударів РФ.
— Сітки — це ті речі, які зараз допомагають на півдні та сході. РФ і РБ проводить різну розвідку. Для нас важливо показувати, давати їм сигнал, що ми максимально захищені. Це не означає, що до нас завтра щось полетить, але це показник підготовки, — сказав Романюк.
Точну кількість захисних конструкцій та конкретні ділянки доріг влада наразі не розголошує.
Тему додаткових заходів безпеки також обговорювали під час робочої зустрічі керівництва області у Шацькій громаді.
Там зазначили, що ризики з боку сусідньої держави залишаються актуальними, тому область продовжує системно зміцнювати оборонну готовність.
За словами Романюка, роботи з укріплення Волині почали ще задовго до повномасштабного вторгнення.
Наразі в області облаштовані інженерні загородження, укріплені оборонні позиції та впроваджуються нові елементи захисту.
— Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати, — наголосив очільник області.
Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявляв, що з боку Білорусі залишаються можливими різні провокації, зокрема у напрямку Києва та західних областей.
У ДПСУ зазначали, що наразі накопичення військ чи техніки біля українського кордону не спостерігається, а чисельність білоруських підрозділів залишається відносно стабільною.
Водночас українські прикордонники не виключають, що Росія теоретично може використати логістичні можливості Білорусі для перекидання додаткових сил.
Фото: Шацька СТГ