На Волині розпочали встановлення антидронових сіток уздовж окремих доріг у громадах поблизу кордону з Білоруссю.

Про це в коментарі Суспільному повідомив виконувач обов’язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк.

Встановлення антидронових сіток на Волині: що відомо

За словами Романа Романюка, роботи зі встановлення антидронових сіток уже розпочалися.

Зараз дивляться

У Волинській ОВА зазначають, що подібні рішення вже показали ефективність у регіонах, які постійно перебувають під загрозою ударів РФ.

— Сітки — це ті речі, які зараз допомагають на півдні та сході. РФ і РБ проводить різну розвідку. Для нас важливо показувати, давати їм сигнал, що ми максимально захищені. Це не означає, що до нас завтра щось полетить, але це показник підготовки, — сказав Романюк.

Точну кількість захисних конструкцій та конкретні ділянки доріг влада наразі не розголошує.

Тему додаткових заходів безпеки також обговорювали під час робочої зустрічі керівництва області у Шацькій громаді.

Там зазначили, що ризики з боку сусідньої держави залишаються актуальними, тому область продовжує системно зміцнювати оборонну готовність.

За словами Романюка, роботи з укріплення Волині почали ще задовго до повномасштабного вторгнення.

Наразі в області облаштовані інженерні загородження, укріплені оборонні позиції та впроваджуються нові елементи захисту.

— Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати, — наголосив очільник області.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявляв, що з боку Білорусі залишаються можливими різні провокації, зокрема у напрямку Києва та західних областей.

У ДПСУ зазначали, що наразі накопичення військ чи техніки біля українського кордону не спостерігається, а чисельність білоруських підрозділів залишається відносно стабільною.

Водночас українські прикордонники не виключають, що Росія теоретично може використати логістичні можливості Білорусі для перекидання додаткових сил.

Фото: Шацька СТГ

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.