З понеділка, 15 червня, в Україні розпочалося підписання нових контрактів для військовослужбовців Сил оборони.

Контракти передбачають визначені терміни служби та гарантовані відстрочки після її завершення.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

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– Від сьогодні підписати нові контракти можуть цивільні, мобілізовані, чинні військовослужбовці та військові, які вже проходять службу за контрактом, – зазначив він.

Як повідомив Федоров, нові контракти передбачають чітко визначені строки служби, гарантовані відстрочки після її завершення, нову систему грошового забезпечення, а також більше прогнозованості та контролю над проходженням служби.

Міністр наголосив, що для чинних військовослужбовців головною особливістю нових контрактів є насамперед чітко встановлені терміни служби.

Залежно від виду контракту вони становитимуть від 6 до 24 місяців.

Після завершення служби військовим надаватиметься гарантована відстрочка, яка враховуватиме попередній термін служби та бойовий досвід.

Перейти на новий контракт можна кількома способами:

через застосунок Армія+;

через застосунок Резерв+,

через свою військову частину

через центр рекрутингу.

– Також уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. Це лише перший етап трансформації. Наше завдання – побудувати систему військової служби зі зрозумілими правилами, справедливими умовами та повагою до людини, – резюмував міністр.

Нагадаємо, за ініціативою президента Володимира Зеленського розпочалася системна трансформація українського війська.

Вона серед іншого передбачає оновлену систему виплат, три види контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та звільнення з військової служби.

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