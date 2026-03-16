16 березня виповнилося чотири роки з моменту приєднання української енергосистеми до європейської енергомережі ENTSO-E.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Україна в енергомережі Європи: що відомо

У Міненерго зазначили, що синхронізація з європейською енергомережою стала одним із ключових кроків для зміцнення енергетичної безпеки країни.

Завдяки цьому рішенню українська енергосистема змогла пройти складні періоди, зокрема під час масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

Також це дозволило остаточно позбутися енергетичної залежності від Росії, яка формувалася протягом десятиліть.

Як змінилася енергосистема України

За даними Міністерства енергетики, за чотири роки Україна пройшла шлях від аварійної допомоги до повноцінної інтеграції в європейський енергетичний ринок.

Зокрема, імпортна потужність електроенергії зросла з нуля до 2450 МВт.

У відомстві подякували операторам енергосистеми ENTSO-E, а також країнам-партнерам, які підтримують Україну.

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна планує і надалі розширювати енергетичну інтеграцію з Європою.

Зокрема, упродовж наступних двох років планують додати щонайменше 1,5 ГВт міждержавних перетинів для імпорту та експорту електроенергії.

У відомстві наголошують, що Україна прагне бути не лише частиною спільної енергосистеми, а й рівноправним партнером у формуванні енергетичної безпеки Європи.

