Лідери Європейського Союзу за підсумками саміту Європейської ради у Брюсселі погодили спільну декларацію щодо України та європейської безпеки.

Про це йдеться в офіційній заяві Європейської ради.

Заява лідерів на саміті Євроради щодо України: що відомо

У підсумковому документі лідери ЄС підтвердили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

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У Євросоюзі наголосили, що продовжать надавати Україні політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку разом із міжнародними партнерами.

Серед ключових рішень саміту:

ЄС схвалив відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та очікує відкриття решти п’яти кластерів відповідно до підходу, заснованого на досягненнях;

лідери наголосили, що жодні зміни кордонів не можуть відбуватися силою, а шлях до миру неможливий без участі України;

Євросоюз заявив про готовність активніше долучатися до дипломатичних зусиль щодо завершення війни;

ЄС підтвердив готовність брати участь у створенні гарантій безпеки для України, зокрема через співпрацю зі США, місії EUMAM та EUAM і потенційний моніторинг припинення вогню;

країни ЄС закликали прискорити постачання Україні систем ППО, боєприпасів, дронів і ракет;

окремо підтверджено намір якнайшвидше погодити 21-й пакет санкцій проти Росії;

Євросоюз очікує надання першого траншу в межах кредитного механізму обсягом €90 млрд уже до кінця червня;

також у документі міститься заклик активізувати підтримку відновлення України та підготовки енергосистеми до наступної зими, включно з ремонтом захисного купола Чорнобильської АЕС.

Окремо в ЄС закликали Росію та Білорусь повернути всіх незаконно депортованих українських дітей.

Мадяр про вступ України до ЄС

Після саміту угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр повідомив, що під час підготовки підсумкового документа угорська сторона наполягала на пом’якшенні окремих формулювань щодо України.

За його словами, під час кількатижневої роботи над текстом із декларації нібито прибрали формулювання про прискорення процесу вступу України до ЄС.

Мадяр також заявив, що фінальна редакція документа містить лише ті положення щодо України, які раніше вже були погоджені всіма країнами-членами Євросоюзу.

Офіційного підтвердження від інституцій ЄС щодо зміни саме цього формулювання наразі не оприлюднювали.

Днями Україна офіційно відкрила перший переговорний кластер у процесі вступу до Європейського Союзу, що означає початок предметної роботи над адаптацією українського законодавства та державних інституцій до стандартів ЄС.

Як повідомляла Європейська правда, уже 14 липня Україна може відкрити ще п’ять переговорних кластерів. Таку дату обговорюють на рівні Євросоюзу, а відповідне рішення можуть розглянути під час засідання Ради ЄС у загальних справах.

Паралельно ЄС уже розпочав технічну підготовку до відкриття нових напрямів переговорів — робоча група Ради ЄС з питань розширення почала аналіз результатів скринінгу кластерів із другого по шостий.

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