У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили результати ураження Центру космічного зв’язку (ЦКС) Дубна у Московській області, який є найбільшим наземним комплексом супутникового зв’язку в Росії.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Ураження Центру космічного зв’язку Дубна

Йдеться про атаку в ніч проти 22 червня 2026 року. Додатковий аналіз підтвердив влучання у кілька важливих об’єктів центру.

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Зокрема, зафіксовано ураження апаратно-модульного комплексу 32-метрової антени MARK-IV, яка використовується для супутникового зв’язку, а також технічної будівлі поруч із нею.

Крім того, підтверджено пошкодження головного виробничо-адміністративного корпусу ЦКС Дубна. Унаслідок ураження частково зруйновано одну зі стін будівлі.

У Генштабі зазначили, що в цьому корпусі розміщені центральна апаратна ліній зв’язку, обладнання наземного комплексу управління та центральний пульт управління супутникової мережі.

Центр космічного зв’язку Дубна використовується Росією для військових потреб — зокрема для забезпечення зв’язку, управління супутниковими ретрансляторами, а також підтримки завдань розвідки та координації військ.

Ураження цього об’єкта може вплинути на роботу російської військової супутникової інфраструктури.

Джерело : Генштаб ВСУ

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